Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Sergey Lavrov ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131.\nDiplomatik kaynaklardan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu ile Lavrov ikili konular ve b\u00f6lgesel meseleleri ele ald\u0131.PARTNER'Ka\u00e7 sene oldu\u011funu bilmiyorum...' O \u00fcnl\u00fcy\u00fc tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?Kav\u015fakta 2 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 3 yaral\u0131Hatay\u2019da sis kazas\u0131: 4 yaral\u0131
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