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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin çekilme kararına ilk tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin çekilme kararına ilk tepki

Çavuşoğlu, "kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca çekilme kararından sonra siyasi sürece odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi çözüm için önemli bir adım. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli. Çekilmede bir boşluk olmamalı. Münbiç haritamız da mevcut. YPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli"

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Suriye ABD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRK ASKERİ İLE ÇATIŞMAYI ÖLMEYİ GÖZE ALABİLİYORLARSA ÇEKİLMEZLER YPG-PYD SAFLARINDA ÇARPIŞIRLAR GÖTLERİ YİYORSA SIKIYORSA ama AMERİKA HER ZAMAN YAPTIĞINI EN İYİ BİLDİĞİNİ YANİ ADAMLARINI SATMAYI TERCİH ETTİ YANİ TERÖRİST KÜRTLERİ BU KAÇINCI YÜZÜSTÜ BIRAKIŞI SATIŞA GETİRİŞİ RESMEN TÜRK ORDUSUNA YEM EDİYOR ASLANLARA KAPLANLARA İNEKLERİ YEM EDEN ÇİNLİ HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİLERİ GİBİ
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