Çavuşoğlu'ndan ABD'nin çekilme kararına ilk tepki

Çavuşoğlu, "kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca çekilme kararından sonra siyasi sürece odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi çözüm için önemli bir adım. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli. Çekilmede bir boşluk olmamalı. Münbiç haritamız da mevcut. YPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli"

