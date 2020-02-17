HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Türkiye ve Rusya, iş birliğine devam ediyor

Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Türkiye ve Rusya, iş birliğine devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, “Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Türkiye ve Rusya, iş birliğine devam ediyor

Çavuşoğlu, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib’de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moskova’da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
İdlib'e yoğun askeri sevkiyatİdlib'e yoğun askeri sevkiyat
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava

AK Parti'den yeni torba kanun teklifi

AK Parti'den yeni torba kanun teklifi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki tüm görevlerinden istifa etti

İYİ Parti'de istifa

Mersin'de CHP kongresinde gerginlik! Seçime girmesi engellenince...

CHP kongresinde gerginlik! Seçime girmesi engellenince...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

AK Parti'den sosyal medyadaki 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.