Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor! Lüks araçlarını kullanan bile var

Doğu Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, “Biz bu görüntülere alıştık" dedi. Otomobiller yaş çay sezonu boyunca kamyonet görevi gördüğü bölgede ortaya sıra dışı görüntüler çıkıyor.

''BU ARABALARIN ADI ÇAY ARABASI''

Hasat ettiği ürünü otomobiliyle taşıyan Yılmaz Güçka, “Civar köylerde genelde bu model arabalar kullanılıyor ve adı çay arabası. Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum” dedi.

''LÜKS ARAÇLARINI KULLANANLAR DA VAR''

Çay üreticisi Fatih Merev de, “Çay zamanı vatandaş çayını satabilmek için arabasını feda ediyor. Lüks araçlarla çaylarını getirenler de var. Eski arabaların kaportasının üzerini çayla dolduruyorlar ama yeni arabalara tabii kıyamıyorlar, sadece bagaj ve arka koltuğa çay bezlerini dolduruyorlar. Biz çay zamanı bu görüntüleri alıştık” ifadesini kullandı.