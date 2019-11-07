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Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:23 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Cemal Topçu (70) ve eşi Gülsade Topçu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Melise köyü mevkiinde meydana geldi. Cemal Topçu yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten Filyos Çayı’na uçtu. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suyun içinde kalan otomobildeki Topçu çifti kısa süren çalışmayla kurtarıldı. Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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