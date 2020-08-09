Çayı böyle demlemiyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Demlenirken 1-2 dakika...

Gün içerisinde bulunan her fırsatta çay içmeyi es geçmeyen insanların sayısı, araştırmaların da gösterdiği gibi, fazla. Bu insanlar için kullanılan "çay tiryakisi" sözü durumu tam olarak tanımlayan bir deyiş. Çay tiryakilerinin en dikkat ettiği şeyse, çayın doğru demlenip demlenmediğidir. Tavşan kanı çay eğer onların huzuruna sunulmamış ise içtikleri çaydan memnun kalmayabilirler. Sürekli denemesine rağmen bir şeyleri unuttuğu için istenilen çayı ortaya çıkaramayanlara tavşan kanı çay demlemenin sırları rahat nefes aldırabilir.

TAVŞAN KANI ÇAY DEMLEMENİN SIRLARI

Çay demlemenin sadece bir tane doğru yöntemi yoktur. Dünya üzerinde bulunan birçok toplumun kendine has çay kültürü bulunur. Bu kültürler; çayın yaprağı, demleme şekli, sunumu gibi birçok farklılığa sahiptir. Böyle olunca tek bir demleme yolundan bahsetmek doğru olmaz. Yaygın olarak ülkemizde tercih edilen doğru yöntemler tavşan kanı çay yapmanız için size yardımcı olabilir.

ÇAY SEÇİMİ ÖNEMLİ