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Çayı böyle demlemiyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Demlenirken 1-2 dakika...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çay, Türk yeme-içme kültüründe çok önemli bir yere sahip. Bu topraklarda ortalama olarak günde kişi başı 4 bardak çay tüketiliyor. Kahvaltı veya akşam yemeği fark etmeksizin içilen çayı; simit, poğaça gibi hamur işleri ile birlikte tüketmenin tadı da bir başka oluyor. Çayın lezzetli olduğunu belirten "tavşan kanı çay" sözünü söylettirecek demleme sırları karşınızda...

Çayı böyle demlemiyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Demlenirken 1-2 dakika...

Gün içerisinde bulunan her fırsatta çay içmeyi es geçmeyen insanların sayısı, araştırmaların da gösterdiği gibi, fazla. Bu insanlar için kullanılan "çay tiryakisi" sözü durumu tam olarak tanımlayan bir deyiş. Çay tiryakilerinin en dikkat ettiği şeyse, çayın doğru demlenip demlenmediğidir. Tavşan kanı çay eğer onların huzuruna sunulmamış ise içtikleri çaydan memnun kalmayabilirler. Sürekli denemesine rağmen bir şeyleri unuttuğu için istenilen çayı ortaya çıkaramayanlara tavşan kanı çay demlemenin sırları rahat nefes aldırabilir.

TAVŞAN KANI ÇAY DEMLEMENİN SIRLARI

Çay demlemenin sadece bir tane doğru yöntemi yoktur. Dünya üzerinde bulunan birçok toplumun kendine has çay kültürü bulunur. Bu kültürler; çayın yaprağı, demleme şekli, sunumu gibi birçok farklılığa sahiptir. Böyle olunca tek bir demleme yolundan bahsetmek doğru olmaz. Yaygın olarak ülkemizde tercih edilen doğru yöntemler tavşan kanı çay yapmanız için size yardımcı olabilir.

ÇAY SEÇİMİ ÖNEMLİ

  • Yapmanız gereken ilk adım, damak tadınıza uygun çayı seçmek olmalı. Marketlerde satılan çayların kendilerine has birçok özelliği vardır.

  • Siyah çayı demliğe almadan önce dikkat edilmesi gereken çayın temizliğidir. Çayı birkaç kez yıkayarak tozlarından arındırabilirsiniz.

    • DEMLERKEN DİKKATLİ OLUN

    Uygulayabileceğiniz tekniklerden birisi de çayı demlikte kaynatmaktır.

    • Çayı demlik içerisinde, kaynama noktasına gelmeden, bir süre bekletin.

    • Daha sonra 1-2 dakika ocak dışında beklettikten sonra demlemek için demliği ocağa koyabilirsiniz.

    Çayın tadının yoğunluğu tavşan kanı çay olması için dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.

    • Tadının yoğun olması için tüm çay yapraklarının dibe çökmesini sağlayın.

    • Bunun için çayı karıştırın ve dibine doğru yöneltin.

    • Su kaynadıktan sonra çayı kısık ateşe alın ve 15 dakika kadar bu şekilde bekletin.

    • Çayın tadının acı olmaması için fazla kaynatmamaya dikkat edin.

    • Fazla ısıtıp tadını bozmamak için suyu kaynattıktan sonra demliğe dökebilirsiniz.

    ÇAYA AROMA KATABİLİRSİNİZ

    • Çayınıza aroma vermek istiyorsanız karanfili kullanabilirsiniz. Karanfili çayın demlenme aşamasında atın ve aromasını salmasını bekleyin.

    • Vanilya ya da tarçını kullanarak da çayınıza lezzetli bir aroma katabilirsiniz.

    FARKLI İPUÇLARI

    • Farklı çay türlerini de deneyerek çeşitlilik sağlayabilirsiniz.

    • Melisa çayı, ısırgan otu çayı, biberiye çayı gibi bitki çaylarına limon veya portakal kabuğu ekleyerek doyumsuz bir tat sunabilirsiniz.

    • Farklı teknikler kullanmaktan sakınmayın. Eğer sürekli metal çaydanlık kullanıyorsanız porseleni de tercih edebilirsiniz.

    • Başka bir teknik olarak french press yöntemi de deneyebilirsiniz. Pratik olmasından dolayı size zaman kazandırabilir.

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