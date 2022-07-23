"Çayımızı demledik, sizi de bekleriz" Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini kırmamıştı! 6 yıl sonra...

2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde lise öğrencisi Pembe Betül Karasu ‘Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de bekleriz’ pankartı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine çaya davet etmişti. Programın ardından Karasu’nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu’nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü.

6 YIL SONRA YİNE ALANDAYDI

6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı. (İHA)



