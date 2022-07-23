HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Çayımızı demledik, sizi de bekleriz" Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini kırmamıştı! 6 yıl sonra...

"Çayımızı demledik, sizi de bekleriz" Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini kırmamıştı! 6 yıl sonra...

23.07.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de katıldığı bir toplu açılış töreninde “Çayımızı demledik, sizi de bekleriz” pankartı açan lise öğrencisi Pembe Betül Karasu’nun davetini kırmamış ve Karasu’nun evini ziyaret edip ailesiyle görüşmüştü. Bu görüşmeden 6 yıl sonra Karasu, yine Kayseri’de gerçekleşen toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı. Karasu’nun elindeki fotoğraf da dikkat çekti.

"Çayımızı demledik, sizi de bekleriz" Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini kırmamıştı! 6 yıl sonra...

2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde lise öğrencisi Pembe Betül Karasu ‘Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de bekleriz’ pankartı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine çaya davet etmişti. Programın ardından Karasu’nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu’nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü.

AW674164_01

6 YIL SONRA YİNE ALANDAYDI

6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı. (İHA)

AW674164_02

AW674164_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreyi görenler gözlerine inanamadı! "Nefes alamıyoruz"Termometreyi görenler gözlerine inanamadı! "Nefes alamıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'
Çaycurt Yuva köyünün sırrı! İşte öne çıkan şüphe...Çaycurt Yuva köyünün sırrı! İşte öne çıkan şüphe...
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü!

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü!

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.