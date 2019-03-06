Çaykur Rizesporlu futbolcunun eşi kaza yaptı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazasında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derepazarı istikametine giden Kadem Oğur yönetimindeki 53 T 0447 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu'nun kullandığı 55 AAK 848 plakalı otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı.
Kazada, takside bulunan Iryna Morozyuk yaralandı.
Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayı öğrenen Mykola Morozyuk, akşam idmanına katılmayarak hastaneye gitti.
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