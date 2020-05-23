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CD Projekt hisseleri uçuşa geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2020 09:05 | Son Güncelleme

CD Projekt borsada artan değeriyle beraber, köklü ve dev Avrupalı yayıncı Ubisoft’un 7.82 milyar Euro’luk değerini geçerek 8.01 milyar dolar değerinde bir deve dönüştü.

CD Projekt hisseleri uçuşa geçti

Diğer bir deyişle, sadece video oyunları yapıp satarak 60 milyar TL’ye yakın bir değere ulaşan şirket, Türkiye’nin dev sanayi şirketlerinden bile büyük bir güce dönüştü.

Fransız şirketi Ubisoft’un yıllık geliri 2 milyar Euro’ya (15 milyar TL) yakınken, Polonyalı CD Projekt bu miktarın yarısı kadar gelir elde etmesine rağmen piyasa değerinin hızla yükselmesi de dikkat çekiyor. Şirketin, yayınladığı oyunların çok beğeni toplaması ve video oyun dünyasında geleceğinin çok parlak olacağı beklentisiyle, yatırımcılar şirkete yöneliyor.

CD Projekt Avrupa’nın en değerli oyun şirketi olmasının yanında, Polonya’da da tüm sektörlerde en değerli şirket konumunda bulunuyor. Ayrıca Polonya’ya en fazla ihracat geliri sağlayan şirketlerin başında geliyor. Diğer bir deyişle, tarım, endüstri veya hizmet sektöründe hiçbir şirket, bir oyun yapımcısı kadar ülkeye para kazandıramıyor.

Şirketin uzun zamandır geliştirdiği Cyberpunk 2077 oyunu, video oyun dünyasının ne çok beklenen, en çok heyecan uyandıran oyunu olarak tanımlanıyor. Ayrıca şirketi 10 yıldan uzun zamandır yayınladığı Witcher serisi oyunlar da dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alıyor.

Witcher oyunları dünya çapında o kadar çok oyuncuya ulaştı ve beğenildi ki, Netflix 2019 yılında The Witcher isminde bir dizi yaparak öykünün öyküyü dizi filme de dönüştürdü ve büyük beğeni kazandı.

CD Projekt Cyberpunk 2077’nin yanında, iki yeni oyun daha geliştiriyor.  Bu oyunların da diğer oyun serileri gibi çok ilgi görmesi bekleniyor. Tüm bu beklentilerin de borsada şirketin değerini yukarı taşıdığı anlaşılıyor. Eğer şirketin yeni çıkacak oyunları da Witcher serisi kadar başarılı olursa, bugün CDP hisselerine yatırım yapanlar, çok önemli kazançlar elde edebilecekler.

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