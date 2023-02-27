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Çekici kadınların erkeklerin aklında kalmak için uyguladıkları 4 teknik

27.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekicilik güzellik veya yakışıklılığa göre çok daha ilgi çeken bir özellik. Çekiciliğin sadece görünümden değil davranış, zeka ve jest, mimiklerden de kaynaklandığını biliniyor. Toplumda en ilgi çeken kadınların erkekler üzerinde etki yaratmak için benzer tekniklere başvurduğu görülüyor. İşte en çekici kadınların uyguladığı 4 teknik...

Çekici kadınların erkeklerin aklında kalmak için uyguladıkları 4 teknik

Kadınlar erkekler üzerinde kolayca etki sağlayabiliyorlar. Ancak bu etkiyi devam ettirebilmek zorlu olabiliyor. Birçok erkek başta hoşlandıkları kadınlara karşı aniden çok duygusal davransa da çok kısa süre içerisinde sıkılıp bambaşka birine dönüşebiliyorlar. İlişkileri taktik üzerine devam ettirmek yanlış bir davranış olsa da bazı kadınlar uyguladıkları taktiklerle erkeklerin unutamayacağı biri haline geliyor.

1. İLGİNÇ BİRİ OLARAK BAŞLIYORLAR

Elbette herkesin ilgisini çekmeyeceksin ama seni ilginç bulanlarla konuşma gücünü geliştirmenin bir yolu var. İyi bir konuşmacı olmanın sırrı, iyi bir dinleyici olmaktır.
Aktif dinleme pratiği yaparak tam anlamıyla hayatlarını değiştiriyorlar. Yani bir erkeğin size takıntılı olmasını ve sürekli aklında olmasını istiyorsanız önce onu dinlemeniz gerekiyor. İlgi alanları, duyguları ve arzuları hakkında sorular sorun.

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2. ONU KENDİLERİNE BAĞLIYORLAR

İlk aşamada dikkatin çektikten sonra yapılması gereken adımlar oldukça basit. Sizi dinliyor, size cevap veriyor ve kendisiyle ilgili şeyleri rahatlıkla paylaşıyor. Sana güveniyor ve senin yanında kendini rahat hissediyor. Bu harika! Şimdi bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Bu adım da erkekleri kendinize bağlamak içi onların zevkleri ve isteklerine önem vermeniz gerekiyor. Yapmaktan hoşlandıkları aktiviteleri doğal yolla yapmanız gerekiyor. Ancak bunları yaparken doğal karakterinizden ödün vermeyin.

3. LİDERLİĞİNİ TAKİP EDİYORLAR

Erkekler genellikle daha görseldir, bu yüzden açıklayıcı kelimeleri ortaya çıkarın. Bazı erkekler sadece konuşulmaktan memnundur, ancak birçoğu daha çok katılmayı sever. Tarif ettiği her eylem için, harareti artıran bir şeyle karşılık verin. En önemlisi, ona onu ne kadar istediğinizi söyleyin ve gösterin. İnsanlar istendiğini hissetmekten hoşlanır. Birinin sana ihtiyacı olduğunu hissetmekten daha iyi bir afrodizyak yoktur.

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4. KENDİLERİNİ "AKILDA KALAN" BİRİ HALİNE GETİRİYORLAR

Pazarlamada , markanızı veya şirketinizi, belirli bir ürün veya hizmet hakkında düşündüğünde akla gelen ilk şirket olarak konumlandırmanın bir yolu olan, akılda kalıcı farkındalık adı verilen bir ilke vardır . Bunu, uzmanlık oluşturmak, düzenli hatırlatmalar göndermek ve sadece genel olarak harika olmak gibi stratejilerle başarırsınız. Bunu ilişkilerle de tamamen yapabilirsiniz.

Kalbi ve aklı söz konusu olduğunda kendinizi ilk planda tutmanız, fiziksel ve duygusal yakınlığı düşündüğünde sizi düşündüğü anlamına gelir. Bu yüzden ona gün içinde rastgele anlarda ilgisini çekecek flörtöz metinler gönderin ve bunu düzenli olarak yapın. Size olan ilgisini ve arzusunu canlı tutun.

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