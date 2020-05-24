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Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:27 | Son Güncelleme

Aksaray'da, sokağa çıkma yasağına uymayıp otomobille gezerek çekirdek çitleyen 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Sürücü Vedat K., şeker hastası yakınını hastaneye götürdüğünü ileri sürse de 3 kişiye 3 bin 180'er TL ceza kesildi.

Taşpazar Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında otomobilleri durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Polis ekipleri, izin belgesi olmadan otomobille dışarı çıkan sürücü Vedat K. (39), Cumali A. (21) ve Adem Ü.'yü (27) araç içinde çekirdek çitlerken gördü. Ekipler, sürücü Vedat K. ile Cumalı A.'ya neden dışarı çıktıklarını sordu.

"HASTANEYE GİDİYORDUM"

Cumali A., "Ben şeker hastasıyım onun için dışarı çıktım. Hastaneye gidiyordum" diyerek kendini savundu. Sürücü Vedat A. ise "Şeker hastası olan Cumali benim yakınım, onu ben hastaneye götürüyordum" dedi.

Polis ekipleri yapılan sorguda, sokağa çıkma yasağını uymayan 3 kişinin merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde ikamet ettikleri ve Vedat K.’nın Cumali A.’nın yakını olmadığını belirledi. Otomobildeki 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre 3 bin 180'er TL ceza kesildi. (DHA)

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