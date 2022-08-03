Çekirdek, elma ve pancar... Yarattığı etki inanılmaz! Herkes çekirdek bağımlısı olacak

Sağlıklı bir cinsel hayat fiziksel ve duygusal olarak iyi hissetmenin kapılarını aralar. Bu nedenle yediğiniz yiyeceklerin cinsel yaşamınızı güçlendirmede rol oynaması şaşırtıcı değildir.

Besleyici bir diyet, cinsel yaşamınıza birçok yönden fayda sağlayabilir. Sebzeler ve yağsız proteinler açısından zengin bir beslenme metabolik sendrom ve hormonal durumlar gibi libidonuzu etkileyen bozuklukların önlenmesine de yardımcı olabilir. Bu sayede kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve dayanıklılığınızı artırabilirsiniz.

CİNSEL HAYATI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bazı yiyecekler kan akışını hızlandırarak homon seviyelerini yükseltebilir. Tek başına sağlık beslenmenin cinsel yaşamı iyileştirmesi her zaman mümkün olmayabilir. Arzu eksikliği, cinsel ilişki sırasında ağrı veya iktidarsızlık, partnerinizle yakın bir ilişki yaşamaktan sizi alıkoyuyorsa doktorunuzla konuşun.

PANCAR

Pancar, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin bir besindir. Beslenme rutininizde olması sizi ekstra sağlıklı yapar. Ayrıca nitratları da yüksektir, bu da cinsel yaşamınızı artırmaya yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

ELMA

Elmalar, quercetin adı verilen bir bileşik açısından zengindir. Bir tür flavonoid olan bu antioksidan, bir dizi sağlık yararı sunabilir. Bu bileşik aynı zamanda cinsel hayatınızı daha iyi hale getirebilir.

KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR

Şeker yerine bir avuç çekirdek yemeye ne dersiniz? Çinko ve L-arginin içeren kuruyemişler cinsel hayatınızı iyileştirir. Seks hayatınızın daha iyi olmasını istiyorsanız aşağıdaki kuruyemişleri daha çok tüketmeyi deneyebilirsiniz:

Ceviz

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Ceviz

Fındık

Yer fıstığı

Ceviz, omega-3 açısından da zengin olduğu için iki kat faydalıdır.

SOMON

Somon gibi pembe etli balıkların yanı sıra sardalya, ton balığı ve pisi balığı da vücudunuzu ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmada rol oynayabilir.

İSTİRİDYE

Muhtemelen istiridyelerin afrodizyak özelliklerini duymuşsunuzdur. Bunun nedeni istiridyelerin çinko bakımından yüksek olmasıdır.



