HABER

Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı.

Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı 

Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza 20.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda meydana geldi. Şile’den Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 JN J27 plakalı kapalı kasa panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Ömerli yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı ailden aracın ön bölümünde bulunan 3 kişi ile aracın arkasında bulunan 2 çocuk içeride sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün kasasındaki yolcular vatandaşlar tarafından çıkarılırken araç içerisinde sıkışan üç kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yarlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan iki çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyorKeşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor
Tokat’ta örtü altı yangınıTokat’ta örtü altı yangını
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.