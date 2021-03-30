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Çekya’da helikopter kazası: 2 ölü

30.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Çekya’nın başkenti Prag’ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düştü.

Çekya’da helikopter kazası: 2 ölü

Çekya’da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekya’nın başkenti Prag’ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, helikopterin kasaba yakınlarındaki tarlaya çakıldığı belirtildi. Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, savcılığın ise cesetlere otopsi yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

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