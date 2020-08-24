Çelik tencere ve tavalar pırıl pırıl parlayacak! Diş macunu sayesinde...

Çelik tencereler evde yaygın olarak kullanıldığından sık sık temizlenmek durumunda kalıyor. Ancak bazı durumlarda temizlemek sanıldığından daha zor olabilir. Sürekli telle ovalamak ise tencerelerin ömrünü kısaltıyor. İşte sizin için tele ihtiyaç duymadan tencere ve tavaları temizleyebileceğiniz bir yöntemi paylaşıyoruz. Tencere ve tavaları kolayca temizleyebilmek için ihtiyacınız olan sayılı malzemeler...

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Çelik tencereleri temizlerken bulaşık süngeri ya da bulaşık teli kullanırsınız. Ancak bulaşık teli kullanmaktan her zaman biraz çekiniriz. Çeliğe zarar vererek ömrünü kısalttığını düşünürüz. Nitekim tencerelerin yıprandığını görürsünüz. Bulaşık süngeri ise istediğimiz kadar güzel bir temizlik sağlasa da beklediğimiz parlaklığı vermez. İşte tencerelerdeki su lekelerinden ve uzun süre kullanmanın etkisinden kurtulmanız için yapmanız gerekenler: