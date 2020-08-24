Çelik tencere ve tavalar pırıl pırıl parlayacak! Diş macunu sayesinde...

Çelik tencereler evde yaygın olarak kullanıldığından sık sık temizlenmek durumunda kalıyor. Ancak bazı durumlarda temizlemek sanıldığından daha zor olabilir. Sürekli telle ovalamak ise tencerelerin ömrünü kısaltıyor. İşte sizin için tele ihtiyaç duymadan tencere ve tavaları temizleyebileceğiniz bir yöntemi paylaşıyoruz. Tencere ve tavaları kolayca temizleyebilmek için ihtiyacınız olan sayılı malzemeler...
DİŞ MACUNU VE BUZDOLABI POŞETİ: İHTİYACINIZ OLAN ÜRÜNLER BU KADAR
Çelik tencereleri temizlerken bulaşık süngeri ya da bulaşık teli kullanırsınız. Ancak bulaşık teli kullanmaktan her zaman biraz çekiniriz. Çeliğe zarar vererek ömrünü kısalttığını düşünürüz. Nitekim tencerelerin yıprandığını görürsünüz. Bulaşık süngeri ise istediğimiz kadar güzel bir temizlik sağlasa da beklediğimiz parlaklığı vermez. İşte tencerelerdeki su lekelerinden ve uzun süre kullanmanın etkisinden kurtulmanız için yapmanız gerekenler:
İlk olarak ihtiyacınız olan ürün diş macunu. Her evde bulunan hem kişisel temizlikte hem de ev temizliğinde pek çok farklı şekilde kullanılan bu ürün burada da size lazım. Kullandığınız ya da temizlik yaparken kullanmak için aldığınız herhangi bir diş macunu tencereleri temizlerken işinizi görür.
Bir diğer lazım olan ürün ise buzdolabı poşeti. Kışlıkları yaparken, fazlalık ürünleri dolaba atarken ya da dışarıya götürülecek yiyecekleri içerisine koyarken kullandığınız buzdolabı poşetine tencereleri temizlerken de ihtiyacınız var. Marketten ya da bakkaldan temin edeceğiniz herhangi bir buzdolabı poşeti işinizi görür.
Buzdolabı poşeti yerine mutfak için aldığınız plastik eldivenleri de kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak size daha temiz ya da kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.
İlk olarak buzdolabı poşetini elinize geçirin. Buzdolabı poşeti aslında bir eldiven görevi üstleniyor.
Şimdi yapmanız gereken içerisinde yemek artığı bulunmayan tencere ya da tavayı elinize almak.
Elinize aldığınız tencerenin ilk olarak kapağından başlayabilirsiniz. Kapağa biraz diş macunu sıkın.
Macunu sıktıktan sonra poşet geçirdiğiniz elinizle kapağa macunu iyice yayın. Uzun uzun ovalamanıza gerek yok. Ancak kapağa iyice yaydığınızdan emin olun.
Kapağa yaydığınız macunun size yeterli gelmesinin ardından aynı işlemi tencere ya da tavanıza da uygulayın.
Macunu yaydıktan sonra ortalama 15-20 dakika beklemenizi tavsiye ederiz. Diş macunu uzun süre ürünün üzerinde kalarak daha iyi nüfuz eder. Ancak beklemek istemiyorsanız da problem değil. Diş macunu yine gerekli etkiyi gösterir.
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