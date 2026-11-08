Mutfakta her gün kullanılıyor! Yemeklerinize plastik karışıyor olabilir

Mutfakta yemek yaparken kullanılan yapışmaz tavalar, zamanla sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle metal kaşık, çatal ve spatulalarla çizilen ya da sert bulaşık telleriyle temizlenen tavaların kaplaması zarar görebiliyor.
Hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Jamie Koprivnikar, yapışmaz tavaların büyük bölümünde politetrafloroetilen (PTFE) adı verilen ve Teflon olarak bilinen bir kaplama bulunduğunu belirtti.
Bu kaplamanın çizilmesi ve aşınması sonucunda yiyeceklere kimyasalların yanı sıra binlerce hatta milyonlarca mikroplastik ve nanoplastik parçacığın karışabileceğini ifade etti.
Tavaların yüksek sıcaklıklara maruz kalması da ayrı bir risk oluşturuyor. PTFE kaplamalı tavalar 260 derecenin üzerinde ısıtıldığında bozulmaya başlayabiliyor. Daha yüksek sıcaklıklarda ise grip benzeri belirtilere neden olabilen polimer dumanı ateşi ortaya çıkabiliyor.
Radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Mark Ashamalla, yapışmaz tavaların üzerindeki kaplamanın durumuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Kaplaması yoğun şekilde çizilen, soyulan veya dökülen tavaların değiştirilmesini öneren uzman, eski ve yıpranmış tavaların yeni ürünlere kıyasla yiyeceklere daha fazla mikroplastik parçacık bırakabildiğini belirtti.
Uzmanlara göre mutfakta bazı basit alışkanlıkları değiştirmek de maruziyeti azaltabilir.
Yapışmaz tava kullanımını bırakmak isteyenler için farklı alternatifler bulunuyor.
Dr. Jamie Koprivnikar, paslanmaz çelik tavaların mutfakta kullanılabilecek dayanıklı seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Emaye döküm demir tavalar da ısıyı uzun süre muhafaza etmesi ve kolay temizlenmesiyle öne çıkıyor.
Seramik kaplamalı tavalar da alternatifler arasında yer alıyor. Ancak bu ürünlerin yapışmaz kaplamalarının zamanla dayanıklılığını kaybedebileceği belirtiliyor.
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