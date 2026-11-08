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Mutfakta her gün kullanılıyor! Yemeklerinize plastik karışıyor olabilir

Mutfakta sık kullanılan yapışmaz tavalar, yanlış kullanıldığında sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle çizilen ve kaplaması zarar gören tavalar, pişirme sırasında yiyeceklere mikroplastik ve nanoplastik parçacıklar bırakabiliyor. Uzmanlar, bazı alışkanlıkların değiştirilmesi ve eskiyen tavaların yenilenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Mutfakta her gün kullanılıyor! Yemeklerinize plastik karışıyor olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Mutfakta yemek yaparken kullanılan yapışmaz tavalar, zamanla sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle metal kaşık, çatal ve spatulalarla çizilen ya da sert bulaşık telleriyle temizlenen tavaların kaplaması zarar görebiliyor.

Hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Jamie Koprivnikar, yapışmaz tavaların büyük bölümünde politetrafloroetilen (PTFE) adı verilen ve Teflon olarak bilinen bir kaplama bulunduğunu belirtti.

Bu kaplamanın çizilmesi ve aşınması sonucunda yiyeceklere kimyasalların yanı sıra binlerce hatta milyonlarca mikroplastik ve nanoplastik parçacığın karışabileceğini ifade etti.

Tavaların yüksek sıcaklıklara maruz kalması da ayrı bir risk oluşturuyor. PTFE kaplamalı tavalar 260 derecenin üzerinde ısıtıldığında bozulmaya başlayabiliyor. Daha yüksek sıcaklıklarda ise grip benzeri belirtilere neden olabilen polimer dumanı ateşi ortaya çıkabiliyor.

Mutfakta her gün kullanılıyor! Yemeklerinize plastik karışıyor olabilir 1

ESKİ VE ÇİZİLMİŞ TAVALAR NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Mark Ashamalla, yapışmaz tavaların üzerindeki kaplamanın durumuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaplaması yoğun şekilde çizilen, soyulan veya dökülen tavaların değiştirilmesini öneren uzman, eski ve yıpranmış tavaların yeni ürünlere kıyasla yiyeceklere daha fazla mikroplastik parçacık bırakabildiğini belirtti.

Uzmanlara göre mutfakta bazı basit alışkanlıkları değiştirmek de maruziyeti azaltabilir.

  • Metal kaşık ve spatulalar yerine tahta veya silikon gereçler kullanılmalı.
  • Tavalar çelik tel ve sert ovucu süngerlerle temizlenmemeli.
  • Yapışmaz tavalar yüksek ateşte uzun süre bırakılmamalı.
  • Kaplaması soyulan ve dökülen tavalar yenilenmeli.

Mutfakta her gün kullanılıyor! Yemeklerinize plastik karışıyor olabilir 2

MİKROPLASTİK RİSKİNE KARŞI HANGİ TAVALAR TERCİH EDİLMELİ?

Yapışmaz tava kullanımını bırakmak isteyenler için farklı alternatifler bulunuyor.

Dr. Jamie Koprivnikar, paslanmaz çelik tavaların mutfakta kullanılabilecek dayanıklı seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Emaye döküm demir tavalar da ısıyı uzun süre muhafaza etmesi ve kolay temizlenmesiyle öne çıkıyor.

Seramik kaplamalı tavalar da alternatifler arasında yer alıyor. Ancak bu ürünlerin yapışmaz kaplamalarının zamanla dayanıklılığını kaybedebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
mikroplastik tava mutfak yapışmaz tava
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