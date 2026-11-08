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Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç

Kasım ayı bazı burçlar için önemli değişimlerin yaşanacağı bir dönem olarak ele alınıyor. Astroloğa göre bu ay dört burç, hayatlarında yeni kapılar açacak gelişmelerle karşılaşabilir. Kariyerden ilişkilere, kişisel gelişimden beklenmedik fırsatlara kadar pek çok alanda hareketlilik yaşanacak.

Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolog May, kasım ayının ruhsal açıdan önemli bir dönem olduğunu belirterek kişilerin bugüne kadar aradıkları cevapları bulabileceklerini söyledi. Bu ayın büyümeyi, yetenekleri keşfetmeyi ve yeni başlangıçlar yapmayı desteklediğini ifade eden astrolog, evrenin desteğini arkasına alacak 4 burcu açıkladı.

1. ASLAN BURCU

Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç 1

Kasım ayında Aslan burçlarını dikkat çekici gelişmeler bekliyor. Özellikle kariyer hayatında takdir görmek, terfi almak ve statü değişikliği yaşamak mümkün olabilir.

Astrolog May, Aslan burçlarının cesaretlerini ve özgüvenlerini yeniden kazanacaklarını belirtti. Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümü'nün Aslan burcundaki konumunun önemli bir gökyüzü görünümü oluşturduğunu söyleyen astrolog, bu dönemin hayatlarında büyük değişimlere kapı açabileceğini ifade etti.

Aslan burçları kendilerine fayda sağlamayan kişi ve durumlardan uzaklaşarak yeni hedeflerine odaklanabilir.

2. AKREP BURCU

Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç 2

Kasım ayı Akrep burçları için önemli kararların alınacağı bir dönem olabilir. Astrolog May, bu ayın Akreplerin hayatındaki en önemli ve belirleyici dönemlerden biri olabileceğini söyledi.

Mars'ın Jüpiter ve Güney Ay Düğümü ile bir araya gelmesi, beklenmedik fırsatları ve yeni bağlantıları beraberinde getirebilir. Ancak bu süreçte bazı kişi ve alışkanlıklardan vazgeçmek de gerekebilir.

Astrologa göre Akrep burçlarının artık kendilerine iyi gelmeyen şeyler için mücadele etmeyi bırakması gerekiyor. Geçmişi geride bırakmak, daha iyi fırsatlara yer açabilir.

3. TERAZİ BURCU

Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç 3

Venüs'ün ekim ayından bu yana devam eden geri hareketi Terazi burçları için yorucu bir süreç oluşturmuş olabilir. Ancak 13 Kasım'da Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte yeni bir dönem başlayacak.

Terazi burçları bu ay sosyal çevrelerinde daha fazla dikkat çekebilir. Arkadaşlık ilişkileri güçlenirken sosyal medyada da görünürlükleri artabilir.

Diğer yandan artık kendilerine iyi gelmeyen arkadaşlıkları ve ilişkileri geride bırakmaları mümkün. Terazi burçları hem çevrelerinden sevgi görebilecek hem de kendilerine daha uygun insanlarla tanışabilecek.

4. KOÇ BURCU

Hayatlarında yeni bir dönem başlıyor! Kasım ayında şansları dönecek 4 burç 4

Kasım ayı Koç burçları için değişim ve arınma dönemi olacak. Artık kendilerine fayda sağlamayan ilişkilerden, alışkanlıklardan ve hatta işlerden uzaklaşma kararı alabilirler.

Astrolog May, Koç burçlarının artık kendilerini kabul ettirmek için mücadele etmek istemeyeceklerini belirtti. Bu dönemde öz sevgiye daha fazla önem verecek olan Koçlar, beklentilerini ve standartlarını da yükseltecek.

Kasım ayında bir yarışmayı kazanmak veya uzun süredir tamamlanamayan zorlu bir işi bitirmek de mümkün olabilir. Koç burçları bu kez geçici başarılar yerine uzun vadeli ve kalıcı sonuçlara odaklanacak.

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