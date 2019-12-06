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Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüklerinin 20 yıllığına işletme devir hakkını alan Çelikler Holding, termik santrale en kısa sürede filtre takılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Çeliker Holding Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, termik santrale baca gazı arıtma sisteminin en kısa zamanda yapılması için çalışmalarını devam ettiğini belirtti.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüklerinin 20 yıllığına işletme devir hakkını alan Çelikler Holding, termik santrale en kısa sürede filtre takılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Çeliker Holding Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, termik santrale baca gazı arıtma sisteminin en kısa zamanda yapılması için çalışmalarını devam ettiğini belirtti. Hoşoğlu, “Geçen 12 aylık süre içerisinde çevre sistemiyle ilgili danışman firmalarla beraber jeolojik etütlerimiz yapıldı. İhale şartnamesi hazırlandı. İşin yapımı ile ilgili uluslararası şirketler çağrılıp ihaleler yapıldı. Bu konuda deneyimi olan bir şirketle baca gazı arıtma sisteminin yapımı için birkaç ay önce anlaşma imzalandı. İşin yapımına geçildi ve siparişler verildi. Birtakım ekipmanların da sahaya gelmesini bekliyoruz. Hedefimiz çok kısa süre içerisinde çevre yatırımlarını devreye almaktır.
Bir belirsizliği de aydınlatmak istiyorum. Termik santral ve maden sahasında çalışan taşeronlarımızla beraber 3 bin 400 personelimizle çalışmalarımız bugün olduğu gibi bugünden sonra da aksamadan devam edecektir. Özetle yılsonu şartları ne olursa olsun, santral çalışsın veya kapansın hiçbir şekilde çalışan sayısını azaltmayacağız ve aksine personel alımımız, istihdam artışımız devam edecekti. Bu açıklamayı da bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yapmaktayız” dedi.

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