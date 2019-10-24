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Çeltik arazisi ihalesinde paralar çuvallarla taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

İpsala Belediyesinin çeltik arazilerinin kiralamasına ilişkin ihaleden tahsil edilen paralar, banka görevlilerince çuvallarla salondan çıkarıldı - Arazilerin kiralanma bedelinin yarısı olan 4 milyon lira, salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı

EDİRNE (AA) - İpsala Belediyesinin çeltik arazilerini kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince çuvallarla salondan çıkarıldı.

İpsala Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ihaleye, yaklaşık 300 üretici katıldı. İhalede, 9 bin 274 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 790 lira ile bin 400 lira arasında bedellerle kiralandı.

Arazilerin kiralama bedellerinin yarısı olan 4 milyon lira, salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı.

İhale sonunda, banka memurları tarafından sayılan paralar daha sonra çuvallarla taşındı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ihaleye katılanlara teşekkür etti.

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