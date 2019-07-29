"Çeltik üreticisi daha fazla kazanacak"

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, çeltik üreticisinin artık daha fazla kazanacağını belirterek, "Çeltik üreticimizin yükünü alıp daha fazla üretmesini sağlayacak adımlar atıyoruz." dedi.

Aktaş, İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen "Çeltiğin Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, çeltik tarımının zorlu bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Teknolojiyle çeltik tarımında da kolaylıklar sağlandığını belirten Aktaş, "Eskiye göre şimdi çok çok kolay. Eskiden emekle, güçle yapılan bu işler daha çok mekanizasyona dönmüş olsa bile zor bir tarım." diye konuştu.

Çeltik Ekimi Kanunu'na yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Çeltik üreticilerimize ek yük getirmeyecek işler yaparak, üreticimizin yükünü alıp daha fazla üretmesini sağlayacak adımlar atıyoruz. Üreticileri ve çeltik birliği bazında olan yetkilileri Ankara'ya davet edelim. Bakanlığa sunacağımız metne son şeklini verirken görüş alışverişinde bulunalım istiyoruz. Hem üreticilerimizle hem de ticari kısımda fabrika sahibi arkadaşlarımızla görüşüp, notlarımızı aldık.