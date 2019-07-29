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"Çeltik üreticisi daha fazla kazanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş: - "Çeltik üreticilerimizin yükünü alıp daha fazla üretmesini sağlayacak adımlar atıyoruz" - "Daha önce tarlada üretiriz, yetiştiririz, gerisi ticarettir gibi bir hava vardı. Aslında böyle değil bu. Üretici ürünü satana dek ilgileniyoruz. Çeltik üreticisi daha fazla kazanacak"

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, çeltik üreticisinin artık daha fazla kazanacağını belirterek, "Çeltik üreticimizin yükünü alıp daha fazla üretmesini sağlayacak adımlar atıyoruz." dedi.

Aktaş, İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen "Çeltiğin Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, çeltik tarımının zorlu bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Teknolojiyle çeltik tarımında da kolaylıklar sağlandığını belirten Aktaş, "Eskiye göre şimdi çok çok kolay. Eskiden emekle, güçle yapılan bu işler daha çok mekanizasyona dönmüş olsa bile zor bir tarım." diye konuştu.

Çeltik Ekimi Kanunu'na yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Çeltik üreticilerimize ek yük getirmeyecek işler yaparak, üreticimizin yükünü alıp daha fazla üretmesini sağlayacak adımlar atıyoruz. Üreticileri ve çeltik birliği bazında olan yetkilileri Ankara'ya davet edelim. Bakanlığa sunacağımız metne son şeklini verirken görüş alışverişinde bulunalım istiyoruz. Hem üreticilerimizle hem de ticari kısımda fabrika sahibi arkadaşlarımızla görüşüp, notlarımızı aldık.

Ticaret ile Maliye ve Hazine bakanlıkları işin içinde olsa da Tarım ve Orman Bakanlığı olarak daha fazla bu işin içinde olmamız gerektiği kanaatindeyiz. Daha önce tarlada üretiriz, yetiştiririz, gerisi ticarettir gibi bir hava vardı. Aslında böyle değil bu. Üretici ürünü satana dek ilgileniyoruz. Çeltik üreticisi daha fazla kazanacak."

Toplantıya, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, çeltik birliği ve kooperatifleri başkanları, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

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Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş çeltik kazanacak Tarım ve Orman Bakanlığı Üretici

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