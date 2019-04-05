Cem Karaca, şarkılarıyla anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, doğumunun 74'üncü yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde anıldı.

Anadolu rock müziğinin kurucuları arasında yer alan Cem Karaca’nın unutulmaz şarkıları, besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası eşliğinde yeniden sevenleriyle buluştu.

Besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen'in senfonik rock projesi olan Senforock Orkestrası eşliğinde Cem Karaca, dillere pelesenk olan efsane şarkılarıyla anıldı.

Senforock Orkestrası, iki saate yakın süren konserde, Anadolu rock müziğinin, "Dönence", "Arap Saçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz eserlerinin yanı sıra Cem Karaca'nın "Islak Islak", "Resimdeki Gözyaşları", "Tamirci Çırağı", "Sen de Başını Alıp Gitme" ve "Bu Son Olsun" şarkılarını çaldı.

