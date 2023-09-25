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Cem Yılmaz'dan sonra Hamdi Alkan da emekli maaşını açıkladı! Sitem etti: "Üzücü şeyler..."

25.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da EYT’den emekli olan ünlü isimler arasında. Cem Yılmaz'dan sonra Hamdi Alkan da emekli maaşını açıklayınca sosyal medyada gündem oldu. Alkan açıklamasında "40 yıllık hizmet ettik öyle..." dedi.

EYT'den faydalanan ünlüler arasında Emre Altuğ, Ebru Şallı, Cem Yılmaz gibi isimler vardı. EYT'den emekli olan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da diğer ünlü isimler gibi aldığı maaşı açıkladı.

Boşandıktan sonra eski eşinin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki oyuncu, “7600 TL maaş alıyorum” dedi. Alkan açıklamasında "40 yıldır sanata hizmet ediyoruz ama öyle. Öyle uygun gördüler, bunlar üzücü şeyler. Artık bir depo yakıtın bilmem kaç liraya dolduğu yerde..." diyerek maaşını eleştirdi.

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Yeni projeleriyle ilgili de konuşan Alkan, '"Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak.' dedi.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Erşan Kuneri filminin setinden paylaştığı bir fotoğrafa '1996 dan beri setteyim…Etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin' diyerek aldığı maaşı duyurmuştu.

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