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Cem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... "Annene sakın gösterme"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 13:15
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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi sık sık gündeme geliyor. Cem Yılmaz son gösterisinde eski eşinin istediği nafakaya göndermeye bulunarak yaptığı espri ile dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... "Annene sakın gösterme"

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı davada istediği sonucu alamamıştı. Daha önce mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin liraya indirmeyi başaran Cem Yılmaz, bu kararın bozulmasının ardından 10 bin dolar yani yaklaşık 190 bin lira nafaka ödemeye devam eediyordu.

Cem Yılmaz, VIP biletleri 37 bin 850 TL'ye kadar çıkan gösterisinde eski karısına gönderme yapmayı ihmal etmedi. Müge Dağıstanlı 10Haber'de yer alan yazısında Cem Yılmaz'ın göndermesini şu sözlerle aktardı:

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BOŞANIRKEN BİR SERVET BIRAKTI

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı: 'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”

Annesinin yanında giyindi giyinmesine ama... Annesinin yanında giyindi giyinmesine ama...

Cem Yılmaz boşanırken Ahu Yağtu’ya, Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye’de üç gayrimenkul ve 500 bin dolar vermişti.

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