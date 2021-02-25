Cemal Kaşıkçı: ABD, cinayetle ilgili istihbarat raporunu bugün kamuouyuna açıklayacak

ABD, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporunu bugün kamuouyuna açıklayacak. 2019'da hazırlanan ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'un kamuoyla paylaşmadığı raporda, cinayetin sorumlusu olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gösterildiği sanılıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın raporu okuduğu ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile yakında bir telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi ise tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2019'daki bir açıklamasında "Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin sorumluluğunda olduğunu" kabul etmiş ancak cinayetten haberi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Suudi yetkililer, cinayeti işleyenlerin, bunu yönetimden habersiz yapan ve görevini kötüye kullanan kişiler olduklarını öne sürmüştü.