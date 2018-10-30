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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı: Üzerinin örtülmesine izin vermemeli

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 01:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin icra edilmesine yardım etmeli. Başkan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli.” dedi

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı: Üzerinin örtülmesine izin vermemeli

Middle East Monitor ve El Şark Forum’un Londra’da ortaklaşan düzenlediği “Cemal Kaşıkçı’yı Anma” programında konuşan Cengiz, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazetecinin arkadaşları arasında olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinden insanların gösterdiği dayanışmaya minnettar olduğunu belirten Cengiz, şunları kaydetti:

“Fakat Amerika başta olmak üzere birçok ülkedeki siyasi liderlerin şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin tesisine yardım etmeli. Başkan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli. En tepedeki siyasetçiler dahil olmak üzere, bu barbar suça katılan hiç kimsenin üstü örtülmemelidir. Bu suçun üzeri asla örtülmemelidir.”

"VATANSEVER BİR ADAMDI"

“Cemal'in yok oluşu kalbimde ve ruhumda derin bir boşluk bıraktı.” ifadesini kullanan Cengiz, “Cemal, bir çoğunuzun bildiği bir figürdü. Bazılarınız için kamusal bir figür ve diğerleriniz içinse yakın bir arkadaş. Fakat benim için o, öteki yarımdı. Beni tamamlayandı.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın sadece inandıklarını yazdığını ifade eden Cengiz, “Vatansever bir adamdı. Ülkesinin ve insanlarının davasına inanıyordu; yöneticilerinin çıkarlarına değil. Ülkesinde ve bölgemizde demokrasi, özgürlükler ve insan onurunun korunmasına inanıyordu.” görüşünü dile getirdi.

“Konsoloslukta kana susamış şeytani şahısların içeride Cemal’i beklediğini bilseydim Cemal'in o binaya girişini engellemek için elimden gelen her şeyi yapardım.” diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat böyle bir barbarlığın, zalimliğin, böyle bir şeytanlığın Cemal’i beklediğini tahayyül dahi edememiştik. O günden sonra içimde büyüyen bir boşluk, tarifi imkansız bir acı var. O gün Cemal’in bedenini benden aldılar. Fakat onun ruhu, sevgisi, halen benimle. Bugün, milyonlar onun ideallerini paylaşıyor ve kalplerinde acısını hissediyorlar. Ölümü milyonlara ilham verdi. Cemal'in uğruna savaştığı şeyler şu anda milyonların görevi. Bu meşaleyi elden ele taşımalıyız.”

"CEMAL'İN BEDENİ NEREDE"

Kaşıkçı’nın demokrasi, özgürlük mücadelesi için şehit olduğunu belirten Cengiz, “Cemal’in naaşını ailesi, arkadaşları ve sevdiklerinin duaları ile gömmek istiyorum. O nedenle tekrar soruyorum Sevgili Cemal’in bedeni nerede? Suudi Arabistan'ın Cemal’in bedenini tam olarak nerede olduğunu iyi bildiğine inanıyorum. Benim bu talebime cevap vermeliler. Bu sadece Cemal'in nişanlısının talebi değil insani ve dini bir talep.” şeklinde konuştu.

“Adaletin yerine getirilmesini istiyorum.” ifadesini kullanan Cengiz, şunları kaydetti:

“Bunu, sadece Sevgili Cemal’i öldürenler için değil, bu suçu organize edenlerin, bu emri verenlerin de adalet karşısında hesap vermesini istiyorum.Bu sadece benim sorularım ve taleplerim değil. Bu aynı zamanda milyonların isteği ve soruları. Bu acımasız cinayette siyasal liderliğin rolünün gün ışığına çıkarılmasını istiyorum. Cemal için adalet talep ediyorum. İnsanlık ve uluslararası toplumun vicdanına sesleniyorum. Lütfen hakikati ortaya çıkarmamıza; failleri ve onların siyasal planlayıcılarını adalet karşısına çıkarabilmemize yardımcı olun.” (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan istanbul Cemal Kaşıkçı hatice cengiz ABD Donald Trump

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