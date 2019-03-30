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"Cemre Çarşısı" etkinliği ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Etkinlik, tematik stantlardan alışverişe, kültür sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar çok sayıda programa ev sahipliği yaptı - Şef Ömür Akkor: - "Sayın Bilal Erdoğan'la daha önce birkaç kez beraber yemek yapmıştık. O yüzden aslında bu konuda yeteneklerini biliyorum. Bugün Sayın Bilal Erdoğan, Cemre Çarşısı'nda sıfır atık projesine atıfta bulunarak yaz türlüsü yaptı" - "Sıfır atık konusunda vatandaşlar da bilinçleniyor. Ne kadar az atık çıkarırsak, bizden sonraki nesil için o kadar iyi, yaşanabilir, daha düzgün ve temiz bir dünya bırakabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince, (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliği, tematik stantlardan alışverişe, kültür sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar çok sayıda programa ev sahipliği yaptı.

"Temiz çevre" temasıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlenen etkinlikte "Sıfır Atık" temalı ürünler dikkati çekti.

Ünlü şefleri de ağırlandığı programda, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile standında yemek yapan ünlü şef Ömür Akkor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de Sayın Bilal Erdoğan ile birkaç kez beraber yemek yaptıklarını söyledi.

Erdoğan'ın yemek yapma konusundaki yeteneklerini bildiğini aktaran Akkor, "Bugün Sayın Bilal Erdoğan, Cemre Çarşısı'nda sıfır atık projesine atıfta bulunarak yaz türlüsü yaptı. Ben de onun soyduğu atık sebzelerin tamamını zeytinyağında kavurarak daha sonra o kabuklarla enfes bir közlenmiş domates çorbası yaptım. Aslında ben Bilal Erdoğan için daha basit bir yemek tercih etmiştim ama Erdoğan, 'Sen benim nasıl yemek yaptığımı biliyorsun. Diğerleri bize hafif olur. Ağır bir yemek yapalım' dedi." ifadesini kullandı.

Cemre programının çok başarılı olduğunu vurgulayan Akkor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar bu kadar yoğun bir katılımın olduğu başka festivale katılmamıştım. Her saniye koridorlarda yürümek çok zordu. İnsanların başkalarına yardım edebilmek için bu kadar heves etmesi tabii ki memleket için sevindirici bir haber. Baştan sona 2 gün unutulmaz geçti. Sıfır atık konusunda vatandaşlar da bilinçleniyor. Ne kadar az atık çıkarırsak, bizden sonraki nesil için o kadar iyi, yaşanabilir, daha düzgün ve temiz bir dünya bırakabiliriz. Bir de çok fazla israf ediyoruz. Örneğin 1900'lü yıllarda yazan seyahatnamesinde Alman diyor ki, 'Bu Türklerin taze ekmek tutkusunu anlamadım. Fırından çıkanı hemen yiyorlar. Evdekini ise asla yemiyorlar.' Biz ekmekleri ne yazık ki israf ediyoruz. Bu nedenle dünyanın geri kalanında atık gıda bırakmamak için ya da yenilebilir malzeme bırakabilmek için hem de israf etmemek için sıfır atık projesi çok önemli bir proje."

Akkor, atık sebzelerden çorba yapmayı herkese öğrettiğini sözlerine ekledi.

- Sofra atıklarından proje

Cemre Çarşısı etkinliğinde standı bulunan Şazeli Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seyfi Aktülün de sofra atıklarını değerlendiklerini anlattı. Aktülün, şu bilgileri verdi:

"Bizler restoran olarak Florya'da bir sıfır atık proje alanı oluşturduk. Müşterilerimizin sofralarında kalan gıda fazlalıklarını çöpe atmak yerine tesisimizde kompostlaştırıyoruz. 30 günlük bir proses süresi var, sonunda atıklar komposta dönüşüyor. Sonra kompostu alıp yüzde 30 kompost yüzde 70 toprakla beraber, müşterilerimize tohum ve toprakla beraber hediye ediyoruz. Sofrada kalan ekmeği, gıdayı çöpe atmak yerine tekrar doğaya dönüştürmüş oluyoruz. Bir farkındalık, sosyal proje olarak yaptık ve devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha güzel ve yeşil bir ülke bırakmak için çorbada tuzumuz olması için sıfır atık projesine destek oluyoruz."

- Etkinlik önemli isimleri ağırladı

Arda Türkmen, Rafet İnce, Özlem Mekik, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Duygu Tuğçu gibi ünlü şeflerin gerçekleştirdiği söyleşi ve workshoplarda mutfakta geri dönüşüm konusunun ele alındığı etkinlikte, birbirinden ünlü isimlerin eşyaları da satıldı.

Mehmet Fatih Çıtak, Hülya Erol, Mim Kemal Öke, Mehmet Ali Bulut, Kemal Özer gibi birçok önemli yazar ile imza günü, "sıfır atık, sıfır açlık" kapsamında diyetisyen Dilara Koçak, Taylan Kümeli ve Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga gibi isimlerle de çeşitli söyleşilerin gerçekleştirildiği program bugün sona eriyor.

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Cemre Çarşısı Ömür Akkor TOGEMDER

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