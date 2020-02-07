Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş” çene bölgesine uygulanan kozmetik uygulamalar nelerdir?” hakkında bilgileri sizler için anlattı.

Çene bölgesine yapılan dolgu uygulamaları çene hattını ortaya çıkarmak için yapılır. Genellikle tek başına değerlendirilmemeli, orta yüz, burun, yanaklar, dudak ve dişlerle birlikte değerlendirildiği zaman önem kazanır. Çene dolgusu kemik üzerine yapılan bir dolgudur. Son derece konforludur. Eş zamanlı olarak botoks uygulamaları da yapılmaktadır.



