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Çene bölgesine uygulanan kozmetik uygulamalar nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Çene bölgesine uygulanan kozmetik uygulamalar çene hattını ortaya çıkararak yüzü daha çekici hale getirir. Yüzün genel güzelliğinde büyük rol oynayan çene bölgesine yapılan dolgu uygulamaları ve botoks uygulamaları ile kusursuz bir yüz şekli sağlanır.

Çene bölgesine uygulanan kozmetik uygulamalar nelerdir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş” çene bölgesine uygulanan kozmetik uygulamalar nelerdir?” hakkında bilgileri sizler için anlattı.

Çene bölgesine yapılan dolgu uygulamaları çene hattını ortaya çıkarmak için yapılır. Genellikle tek başına değerlendirilmemeli, orta yüz, burun, yanaklar, dudak ve dişlerle birlikte değerlendirildiği zaman önem kazanır. Çene dolgusu kemik üzerine yapılan bir dolgudur. Son derece konforludur. Eş zamanlı olarak botoks uygulamaları da yapılmaktadır.

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