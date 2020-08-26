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Çene ve dudak bölgesindeki sivilce lekeleri için etkili yöntemler! Kil, sarımsak ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilceler her yaştan insanın karşılaşabileceği yaygın bir problem. Zaman zaman hem mevsimsel nedenlerden dolayı hem de hormonal sebeplere dayalı olarak sivilcelerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Aldığınız kremler güvenli gelmiyor olabilir. Çene ve dudak çevresindeki sivilce lekelerinden doğal çözümlerle kurtulmak istiyorsanız tavsiyelerimize göz atın...

Çene ve dudak bölgesindeki sivilce lekeleri için etkili yöntemler! Kil, sarımsak ve...

Sivilce lekeleri, kıl köklerinin ve derinizin altında yağ üreten bezlerin tıkanması sonucu meydana gelen bir cilt problemi. Bazı ilaçlar, hormon seviyesindeki değişiklikler, cildin fazla yağ üretmesi, sivilceyi tahriş etme ya da sigara kullanımı gibi durumlar akneye neden olabilir. Piyasada bu durumdan kurtulmak için üretilmiş bazı kimyasallar olsa da, bu tip ürünlere güvenmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz veya onlar cildinizde bir işe yaramıyor olabilir. Bu yüzden dudak çevresinde ve çene bölgesinde çıkmış sivilcelerden nasıl bir an önce kurtulacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. O zaman bu yazı tam size göre! İşte aknelerden kurtulmanın doğal yolları!

SARIMSAK

Sarımsak, sivilcelere karşı çok etkili bir doğal ilaç. İçinde bulundurduğu antioksidan maddeler sivilcelere sebep olan bakterileri yok ettiğinden, lekelere çok iyi gelir. Taze dilimlenmiş sarımsağı sivilcenin olduğu bölgeye sürün. Bir süre bekleyin. Ardından ılık su ile yıkayın. Bu yöntemi haftada iki defa uygulayabilirsiniz.

KİL MASKESİ

Kil maskesinin cildi besleyip onardığı çoğu insan tarafından bilinen bir gerçek. Dudak çevresi ve çene bölgesindeki lekelerden kurtulmak için de kil maskesi iyi bir yöntem. Öncelikle cildinizi iyice temizlemelisiniz. Kil maskenize nane yağı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kili, 4-5 yemek kaşığı suda eritin. Koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bir müddet bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

BUHAR BANYOSU

Buhar banyosu da sivilce lekeleri için etkili bir uygulama. Buhar banyosu, ciltte oluşan yağları giderir, gözenekleri açar ve cildi onarır. Buhar banyosunu yapmak için öncelikle 2 litre sıcak suya ihtiyacınız var. Suyu derin ve geniş bir kaba alın. Bir dakika kadar bekleyin. Başınızı suya yakın bir konuma getirin. Buhar çıkışını engellemek için, başınıza havlu örtün. Yüzünüzün gevşediğini ve gözeneklerinizin açıldığını hissediyor olmalısınız. Banyo sonrasında yüzünüze iyi gelen bir maskeyi uygulayabilirsiniz.

GIDA TAKVİYELERİ

Kısa vadede işe yaraması zor olsa da uzun vadede hem sivilcelerinize hem de bedeninize çok iyi gelecek bazı gıdalar var. Avokado, ada çayı, rezene, çuha çiçeği yağı gibi besinleri tüketmeniz halinde sivilce lekeleriniz gözle görünür derecede azalacaktır.

LİMON

Limon içerdiği asit sayesinde sivilce lekelerine çok iyi gelir. Taze sıkılmış limon suyunu pamuk çubuğu ile çenenize ya da dudağınıza sürün. 15 dakika kadar bekledikten sonra bol suyla durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

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