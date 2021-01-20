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Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

20.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açılan davada yakalama kararı çıkartıldı.

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan ve “Kırmızı fularlı kız” olarak tanınan sonrasında ise terör örgütü PKK’ya katılarak, Suriye’de DEAŞ saldırısında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil için sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Çandar hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Ayrıca Çandar’ın İsveç’ten istinabe yolu ile ifadesinin alınmasına da hükmedildi.

Cengiz Çandar'ın ise konu hakkında bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “İsveç’te Stockholm Üniversitesi’nde ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde bulunduğum biliniyor. Hukuki prosedürü izleyeceğim.” ifadelerine yer verdiği öğrenildi.


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