Cep telefonları çocuklar için daha riskli

AHMET SERTAN USUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, uzun süreli cep telefonu kullanımının erişkinlere göre çocukların sağlığını daha çok etkilediğini belirterek, "12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi cihazları vermemek lazım. Aileler, susturmak veya oyalamak amacıyla çocuklarına cep telefonu vererek aslında onlara büyük zarar veriyor." dedi.

Prof. Dr. Gerek, teknolojinin gelişmesiyle hem genç hem de yetişkinlerin büyük bölümü tarafından her gün kullanılan cep telefonlarının sağlığa olan olumsuz etkilerini ve bunlardan korunmak için yapılması gerekenleri AA muhabirine anlattı.

Teknolojinin, birçok avantajın yanında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Gerek, teknolojik cihazlardan özellikle cep telefonlarının sağlığı en çok etkileyen araçlardan olduğunu söyledi.

Gerek, yoğun cep telefonu kullanımının omurga başta olmak üzere iskelet sistemi sorunlarından, göz ve kulak rahatsızlıklarına kadar birçok şikayete neden olduğunu belirterek, "Uzun süreli cep telefonu kullanan kişilerde ve oyun oynamak veya film izlemek gibi nedenlerle cep telefonu kullananlarda duruş bozukluğu, sırt, boyun ve bel ağrıları, görme ve işitmeyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Son yıllarda hem kulak çınlaması hem de duyma azlığı ile ilgili sorunların arttığını görüyoruz." diye konuştu.