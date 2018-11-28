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Cep telefonu taksit sayısı arttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:02 | Son Güncelleme

Cep telefonu taksit sayısı için bugün yeni bir düzenleme yapıldı. Kurlara bağlı olarak yükselen telefon fiyatlarından dolayı telefon alamayanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. İşte yeni cep telefonu taksit sayısı!

Cep telefonu taksit sayısı arttı!

Türkiye’de yaşanan son ekonomik olaylar telefon fiyatlarının inanılmaz derecede artmasına neden olmuştu. Operatörler cep telefona 6 taksit imkanı sunmaya başladığı bugünlerde, taksit sayısı hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Ancak bu düzenleme ile iPhone Xs Max’i 12 taksitle almak mümkün değil.

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre; fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12 aya kadar taksit imkanı olacak. 3.500 TL ve üzeri modellerde ise taksit imkanı 6 ay ile sınırlandırılacak. Bu düzenlemenin 31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim.

Eğer alacağınız telefon 3.500 TL tutarında ise 12 ay taksitten yararlanmak için yaklaşık 2 ayınız bulunuyor. 3.500 TL ve üzerindeki modellerde 6 taksit yapılması da güzel bir gelişme. Ancak taksit geçerlilik süresinin çok kısa olması biraz kötü olmuş.

Resmi Gazete’de; “10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.” ifadeleri yer alıyor.

iPhone Xs ve Xs Max bu fiyatlarla Türkiye’de satar mı?

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cep telefonu akıllı telefon iPhone Apple

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