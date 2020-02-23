Ceren Damar'ın babası: Sanık avukatına dava açacağım

AVUKATIN SAVUNMASI KARARIN ÖNÜNE GEÇTİ Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu. Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır' sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında sanık Hikmet'e, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi.

'BU CEZA BİZİM İÇİN ADALETİN TECELLİ ETMESİNE YETMİYOR'



Davanın ardından ilk kez DHA'ya konuşan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, 14 aylık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı. Cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini söyleyen Mustafa Damar, "Burada mahkemeye söyleyebileceğimiz bir şey yok. Heyet mevcut yasalar çerçevesinde öngörülen cezayı verdi. Ülkemizde bilindiği gibi idam cezası yok. Onun bir alt cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat bu da gerçekten uygulanan bir ceza değil; benim üzüntüm bu. Bunun karşılığı 30 yıl hapis. Bu cezayla da adaletin tecelli ettiğine inanmıyorum. 27 yaşındaki kızım, bu devletin yasalarını uyguladığı, devletin emirlerini yerine getirdiği için katledildi. Katile verilen ceza 30 yıl. Bu bizim beklentimize cevap veren bir hüküm değil" dedi.

'BEKLENTİM AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASININ FİİLEN UYGULANMASI'



Mevcut yasalar nedeniyle hukuku uygulayan insanlara bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Damar, "Yasa koyanların toplumun beklentilerine uygun yasalar hazırlaması gerekiyor. İdam cezası kaldırıldı, ben onu tartışmıyorum. Onun yerine geçen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da uygulanmıyor. Ceza 30 yıla iniyor. Toplumun beklentisi bu değil. Yasayı hazırlayanlardan beklentim şudur; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiilen uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.