Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısında

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Özgür Arduç'un yargılamasına devam ediliyor.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan sanık Arduç, savunmasında, yetiştirme yurdunda kaldığı yıllarda ve daha sonra gittiği bir başka ilde de cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra Sürmene bıçağı çalarak önüne kim çıkarsa öldürmek istediğini belirten Arduç, Ceren'den önce 2 kişiyi öldürmek istediğini ancak gerçekleştiremediğini anlattı.

Kendisinin uğradığı cinsel istismarlar nedeniyle insanlara her türlü kötülüğü yaptığını aktaran Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek, "Karşıma kim çıkarsa öldürecektim, Ceren karşıma çıktı. Binaya önce o girdi arkasından ben girdim. Beni fark ettiği için Metin diye birini sordum ve 2 defa bıçakladım. Ardından sahile kaçtım." şeklinde savunma yaptı.