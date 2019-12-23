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Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 12:58 | Son Güncelleme

Katil zanlısı Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, tedavi olmak istediğini aktardı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Özgür Arduç'un yargılamasına devam ediliyor.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan sanık Arduç, savunmasında, yetiştirme yurdunda kaldığı yıllarda ve daha sonra gittiği bir başka ilde de cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra Sürmene bıçağı çalarak önüne kim çıkarsa öldürmek istediğini belirten Arduç, Ceren'den önce 2 kişiyi öldürmek istediğini ancak gerçekleştiremediğini anlattı.

Kendisinin uğradığı cinsel istismarlar nedeniyle insanlara her türlü kötülüğü yaptığını aktaran Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek, "Karşıma kim çıkarsa öldürecektim, Ceren karşıma çıktı. Binaya önce o girdi arkasından ben girdim. Beni fark ettiği için Metin diye birini sordum ve 2 defa bıçakladım. Ardından sahile kaçtım." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın daha önceki beyanlarını kabul etmemesi üzerine cumhuriyet savcısı, "Ordu Adliyesinde ifadeni ben almıştım. Tedavi olmak istemiyor musun diye sorduğumda 'Çift kişilikliyim ve bu halimden memnunum tedavi olmak istemiyorum.' demiştin. Oysaki 2006 yılında işlediğin suçtan adli tıpa sevk edildiğinde ki raporları saklamıştın. Şimdi farklı beyanda bulunuyorsun. Açıklar mısın?" şeklinde sorusu üzerine sanık, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek tedavi edilmek istediğini belirtti.

Sanık avukatı beyanında "cezai indirim konusunda takdir mahkemenindir başka diyeceğimiz yoktur." dedi.

Söz isteyen sanık, avukatına hitaben "Beni bırakın demiyorum, avukat hanım beni tedavi ettir." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya ara verdi.

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