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Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

Ordu'da esnaf ve kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine, güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ordulular, güvenlik kameralarının, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un yakalanmasını kolaylaştırdığını söyledi. Ordu Valiliği'nce 2012'de hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede yakalanması için vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'in, 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülmesinden sonra kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ceren'in katilinin yakalanmasını, kayıtları incelenen güvenlik kameralarının kolaylaştırdığını belirten kent sakinleri, bu sayede polisin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını söyledi.

'KAMERA MECBUR OLMALI'

Acı olaydan sonra güvenlik kamerası olan sokakları kullanarak, ev ile iş arasında gidip, geldiğini anlatan Yavuz Aydın, "Güvenlik kameraları ihtiyaç. Evlerde, iş yerlerinde, sokakta, her yerde olmalı. Bunlar çoğaltılmalı. Kameralar caydırıcı olabiliyor; suçluların yakalanmasında, tespit edilmesinde etken. Mecbur olmalı. Kamerasız bu millete rahat yok" dedi.

Katil zanlısının yürüdüğü sokak üzerinde iş yeri bulunan Osman Pak ise güvenlik kamerasının önemine vurgu yaparak, "İş yerimizde güvenlik kamerası var, 24 saat kayıt altında. Hem iç mekanı hem de dışarıyı gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olursa mutlaka bekleriz, yardımcı oluruz. Sorumluluk almayı kendimize vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.

'KAMERA OLAN YERLERDE YÜRÜYORUM'

Kentte yeni iş yerini açan İrfan Öztürk, olayın ardından dükkanına güvenlik kamera sistemi kurmayı düşündüğünü anlatarak, "Bu olay bizi derinden üzdü. Katilin yakalanmasının ardından kameraların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra sokakta ben de kamera olan yerlerde yürüyorum. İş yerime kamera sistemi kurmayı düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafından Bilgin Türkyılmaz da olayın ardından tedirginlik yaşadığını belirterek, "Bu olaydan sonra korkuyorum, tedirgin oluyorum. Eve hiç tek başıma gitmedim, eşimle beraber gidiyorum" diye konuştu.

VALİLİK KAMERA ZORUNLUĞU GETİRMİŞTİ

Öte yandan Ordu Valiliği'nce 2012 yılında, hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede tespit edilip, yakalanması amacıyla vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

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ceren Ceren Özdemir özgür arduç ordu

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