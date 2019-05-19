Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Babalı köyü sahilinde Çerkesler, 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.

155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı köyü sahiline ulaşan Çerkesler anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce Çerkes, sürgünde ölen ataları için dualar etti, ataları anısına denize karanfil bıraktı. Atalarının sahile çıkışını canlandıran Çerkesler, daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüdü. Çerkesler, Nart ateşini yakarak sürgün nöbeti tuttu.

Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, "Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası soydaşlarımız sürgüne uğradı. Acılarımız halen çok taze. Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bugün üzerinden 155 yıl da geçse hala çok acı, yeni bir acı olarak bu sürgünü hissediyoruz. Kafkasların kadim kültürleri var. Dili ve kültürü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sürgünü unutmadık, unutmayacağız. Unutturmak da istemiyoruz. Her yıl yaptığımız bu organizasyonlar da bunları hatırlamak ve hatırlatmak için. Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek" dedi.