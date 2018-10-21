Çerkezlerden dizi protestosu

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kafkasya Platformu öncülüğünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Çerkezlere hakaret edildiğini iddia ettikleri diziye tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, ellerinde "Bir Umut Yeter" dizisini protesto eden çeşitli pankartlarla Kanal D'nin Bağcılar'daki binasına kadar yürüdü.

Nezihe Kayaoğlu, "Bu dizi yayından kalkacak." şeklinde slogan atan gruptakiler adına yaptığı açıklamada, 6 Ekim'de yayınlanan dizide Çerkez kadınlarına ve Kuzey Kafkasya halkına ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu savundu.

Yayını "sorumsuzluk" olarak niteleyen Kayaoğlu, "Bir etnik topluluğu inciterek onları kışkırtma amaçlı bir komplodur. Çerkez kadınları ve bütün Çerkez toplumu bu kışkırtma ve komployu açıkça görmüştür, bu konu günlerdir sosyal medya tepkileri, imza kampanyaları, savcılık başvuruları ve RTÜK şikayetleri ile Çerkez toplumunun birinci gündemi olmuştur. Bizler söz konusu dizinin senaristini, yapımcısını ve Kanal D yönetimini canlı yayında ortak bir basın açıklaması yaparak Çerkez kadınlarından ve halkından derhal özür dilemeye ve diziyi yayından kaldırmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Kayaoğlu, "Candan önce onur gelir." düsturunu benimseyen Çerkez toplumunun, talepleri yerine getirilinceye kadar her platformda konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından kanalın bahçe kapısına "Irkçılık anayasal suçtur" yazılı pankartı astı ve siyah çelenk bıraktı.

