Cerrahi & medikal uygulamaları kombine edilebilir mi?

Kombine operasyonlara ilginin artmasının iki önemli nedeni var: İlk neden; bu operasyonların tek bir iyileşme sürecinin sonunda köklü bir değişim sunması, ikinci neden ise; daha düşük maliyetli olması.

Kombine estetik operasyonların genellikle ameliyatlı estetik operasyonların birleştirilmesi ile yapıldığı düşünülse de ameliyatsız estetik uygulamalarıyla da birleştirilebilirler.

Medikal estetik olarak da bilinen ameliyatsız estetik uygulamalar ile oldukça etkili sonuç almak mümkün olduğu için bu uygulamaları cerrahi operasyonlarla kombine halde yapmak tercih edilen bir yöntem oluyor.

BAŞARILI SONUÇLAR İÇİN DOĞRU KOMBİNASYONLAR

Kombine estetik operasyonlar ile etkili bir değişim elde etmek istenildiği zaman bölgesel odaklı çalışılabileceği gibi vücut genelinde de çalışılabilir. Örneklemek gerekirse; burun estetiği ile birlikte elmacık kemiklere müdahale edilebilir ya da yüz germe ve dudak dolgusu gibi farklı uygulamalar birlikte yapılabilir.

Estetik alanında elde edilen yeni gelişmeler sayesinde yüz germe gibi oldukça komplike bir operasyon artık medikal estetik uygulamaları ile yapılabiliyor. Burun estetiği yaptıracak bir kişi cerrahi müdahale esnasında ameliyatsız yüz germe ve dudak dolgusu işlemlerini de yaptırabiliyor.