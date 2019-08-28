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Cerrahi & medikal uygulamaları kombine edilebilir mi?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Estetik operasyonların kombine olarak yapılması son yıllarda oldukça popülerleşen bir yöntem. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "cerrahi&medikal uygulamalar kombine edilebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.

Cerrahi & medikal uygulamaları kombine edilebilir mi?

Kombine operasyonlara ilginin artmasının iki önemli nedeni var: İlk neden; bu operasyonların tek bir iyileşme sürecinin sonunda köklü bir değişim sunması, ikinci neden ise; daha düşük maliyetli olması.

Kombine estetik operasyonların genellikle ameliyatlı estetik operasyonların birleştirilmesi ile yapıldığı düşünülse de ameliyatsız estetik uygulamalarıyla da birleştirilebilirler.

Medikal estetik olarak da bilinen ameliyatsız estetik uygulamalar ile oldukça etkili sonuç almak mümkün olduğu için bu uygulamaları cerrahi operasyonlarla kombine halde yapmak tercih edilen bir yöntem oluyor.

BAŞARILI SONUÇLAR İÇİN DOĞRU KOMBİNASYONLAR

Kombine estetik operasyonlar ile etkili bir değişim elde etmek istenildiği zaman bölgesel odaklı çalışılabileceği gibi vücut genelinde de çalışılabilir. Örneklemek gerekirse; burun estetiği ile birlikte elmacık kemiklere müdahale edilebilir ya da yüz germe ve dudak dolgusu gibi farklı uygulamalar birlikte yapılabilir.

Estetik alanında elde edilen yeni gelişmeler sayesinde yüz germe gibi oldukça komplike bir operasyon artık medikal estetik uygulamaları ile yapılabiliyor. Burun estetiği yaptıracak bir kişi cerrahi müdahale esnasında ameliyatsız yüz germe ve dudak dolgusu işlemlerini de yaptırabiliyor.

Bu sayede cerrahi işlem sırasında yapılan medikal uygulamalar için de ek bir iyileşme süresine gerek kalmamış oluyor. Dahası yüzde estetik müdahaleler sonrası istenen sonucun alınması, birbirini tamamlayan işlemlerle en etkili şekilde sağlanabiliyor.

BİRLİKTE YAPILABİLEN UYGULAMALAR NELERDİR?

Kombine estetik operasyonların planlamasında operasyonun yapılacağı bölge ve kişinin öncelikli sorunları göz önüne alınır. Kişinin konforlu bir iyileşme süreci geçirebilmesi için doğru bir planlama yapılması çok önemli olduğundan kapsamlı bir değişimde cerrahi ve medikal uygulamalar rahatlıkla birleştirilebilir.

Yüz germe, dolgu, göz kapağı estetiği, botoks ve kimyasal peeling gibi uygulamalar cerrahi operasyonlarla birlikte bu operasyonların etkisini arttırmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için rahatlıkla yapılabilir.

BU KADAR POPÜLER HALE GELMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Medikal estetik uygulamalarda bu alanda teknolojideki gelişmelerin oldukça etkileyici olması ve insanların her zaman ameliyat gerekmeksizin büyük değişimler elde edebileceklerini bilmeleri bu operasyonların çok daha popüler olmasında oldukça etkili.

Ameliyatsız estetik müdahaleleri küçük bir dokunuşun bile ne kadar büyük bir değişime neden olabileceğini görmeyi sağlayan şaşırtıcı sonuçları için de yaptırmak mümkün.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.sukruyazar.com.tr
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Anahtar Kelimeler:
Cerrahi & medikal estetik

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