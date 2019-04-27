Cerrahlara meme cerrahisi kursu

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen cerrahlara, "Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi" kursu verildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik öncülüğündeki 10 kişilik ekip, hastanenin kongre merkezinde 120 katılımcıya eğitim verdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Gülçelik, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kadın kanserlerinden biri olduğunu ifade etti.

Gülçelik, ileri safhada değilse tedavinin cerrahi müdahale ile başladığını, müdahale sonrasındaki bazı durumlarda hastalara radyoterapi vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Radyoterapi tedavisinden yaklaşık birkaç ay sonra hastanın memesinde şekil bozuklukları ve çöküntüler oluşabildiğini aktaran Gülçelik, dünyada 1990'lı yıllarda Türkiye'de ise 2000'li yıllardan itibaren bazı teknikler ortaya çıktığını vurguladı.

Gülçelik, "Aslında bütün mantık, hastaları memesiz bırakmamak ya da memesini koruduğumuz hastalarda da şekil bozukluğunu ortadan kaldırmak. Bu amaçla yaptığımız yaklaşık yüzün üzerinde teknik var. Bu tekniklerin basit olanlarını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.