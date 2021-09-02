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Endonezya'da ceset çiçeği açtı! Çürümüş et gibi kokuyor

02.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip olan ceset çiçeği 'Rafflesia arnoldii' açtı. Endonezya'nın Bengkulu kentinde bir evin bahçesinde açan çiçeğin nadir olarak görüldüğü söylenirken, çiçek adını çürümüş et gibi kokmasından alıyor.

Endonezya'da ceset çiçeği açtı! Çürümüş et gibi kokuyor

Ceset çiçeği 'Rafflesia arnoldii' Endonezya'daki bir evin bahçesinde açtı. Bitki olmasına rağmen fotosentez yapmayan, kökü olmayan ve yaprağı olmayan ceset çiçeği (Rafflesia arnoldii), adını çürüyen ete benzeyen kokusundan alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİÇEĞİ

Ceset çiçeği, en büyük haliyle çapının 1 metreye ulaşmasıyla dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.

Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor. Çiçek, Endonezya'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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