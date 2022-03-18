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Ceset parçaları arazide bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme

18.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in temmuz ayında kayıplara karışan ve ekim ayında cesedi bulunan Osman Gönk cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Ceset parçaları bulunan cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ceset parçaları arazide bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunan cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 zanlından 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Hilmi Ç, İbrahim C. (61), Mustafa C. (48), Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ile Doğan İ. (47) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hilmi Ç. ile Mustafa C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

OLAY

Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz 2021'de evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamamış, aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurmuştu.

Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), 18 Ekim 2021'de mera arazisinde hayvan otlatırken temmuzdan beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı, jandarma ekipleri de yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve etrafında gömülü, insana ait kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

15 Mart'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA testinde toprağa gömülü ceset parçalarının Osman Gönk'e ait olduğu tespit edilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Hilmi Ç, dayıları İbrahim C. (61) ve Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ'yi (47) adreslerinde gözaltına almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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