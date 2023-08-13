Çeşme'de beach club'a alınmayan kişiler silahla dehşet saçtı! Taksici kurşunların hedefi oldu

Olay, saat 16.15 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir beach clup önünde meydana geldi. İddiaya göre, rezervasyonu olmadığı içeri alınmayan 2 kişi, yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı.

TAKSİCİ YARALANDI

Kurşunlardan biri beach club'ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.'nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti. Beach club'ta kısa süreli panik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayın ardından otomobille kaçak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkiinde araç değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)



