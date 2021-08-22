HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çeşme'de gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Çeşme'de gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü

22.08.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre bir gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu Alpay Kalyon (33), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çeşme'de gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokaktaki gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Alpay Kalyon bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalyon, hayatını kaybetti. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de gece kulübü önünde detaylı incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri arıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Feci kaza can aldı: 3 ölü, 1 yaralıFeci kaza can aldı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gece kulübünde efendi insanın ne işi var. Müstehak bunlara

En Çok Okunan Haberler

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Yemek masasında annesiyle tartıştı! Sonrası korkunç

Yemek masasında annesiyle tartıştı! Sonrası korkunç

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.