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    4. Çeşme'deki belediye restoranının fiyatları şaşkına çevirdi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Böyle fiyatlar kaldı mı?"

    Çeşme'deki belediye restoranının fiyatları şaşkına çevirdi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Böyle fiyatlar kaldı mı?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 13:21
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    Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil noktasındaki Çeşme'de fiyatların pahalılığı sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Ancak bu kez bir sosyal medya kullanıcısı deniz manzaralı belediye restoranının menüsünü paylaştı. Menüdeki fiyatlar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

    Çeşme'deki belediye restoranının fiyatları şaşkına çevirdi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Böyle fiyatlar kaldı mı?"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Çeşme'deki deniz manzaralı belediye restoranındaki yemek deneyimini paylaşan bir kişinin gönderisi kısa sürede ilgi çekti. Yaprak ciğer ve sakızlı muhallebi yediklerini söyleyen kadın, "Çeşme'de böyle manzaralı belediye restoranı olduğunu biliyor muydunuz? Kahvaltısından ızgarasına kadar bütün çeşitler mevcut. Bizim net favorimiz ciğer ama bu hayatımda yediğim en iyi sakızlı muhallebiydi. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

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    Çeşme Belediyesi’nin deniz manzaralı restaurantındaki fiyatlar ise, iki kişilik kahvaltı 280 TL, karışık kumru 115 TL, yaprak ciğer 255 TL ve sakızlı muhallebi 80 TL olarak açıklandı. Gönderinin sosyal medyada gündem olmasından sonra kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle fiyatlar kaldı mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sudan ucuz bu işte gariplik var" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bedava" yorumunda bulundu.

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