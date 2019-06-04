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Çeşme Pırlanta Halk Plajı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "2023'te turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz"

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2023'te turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi çerçevesinde oluşturulan Çeşme Pırlanta Halk Plajı hizmete açıldı.

Plajı ziyaret eden Alpaslan, turizm sezonunun başlamasıyla Alanya'dan Ege'ye büyük bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Alpaslan, turizm bölgelerinde yaşanan bazı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bakanlık tarafından halk plajları sözü verildiğini belirtti.

Bodrum ve Çeşme'de bugün eş zamanlı olarak halk plajı açtıklarını dile getiren Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bodrum ve Çeşme'den turizm anlamında çok büyük beklentilerimiz var. Bu çerçevede bu alanların turizme çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çeşme Yarımadası'nı çok daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Turizmde büyük hedefler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizm stratejik bir sektör ilan edildi. 2023'te turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Gerek yasal mevzuat gerek sektörle iş birliği içinde Türkiye'nin ihtiyaçları ve doğru stratejik planlarla bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları etap etap hayata geçiriyoruz."

Bayramdan sonra "Turizmi Geliştirme Fonu ve Seyahat Acenteleri Birliği Yasası"nın Meclise geleceğini anımsatan Alpaslan, ardından 2023 hedeflerine ulaşmak için kapsamlı çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Halkın ihtiyaçlarına göre Antalya, Muğla ve İzmir'in diğer ilçelerinde de halk plajı açmayı düşündüklerini belirten Alpaslan, buralara bir standart getirilmesi için çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.

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