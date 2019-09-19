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Çeşme'de 25 yıl sonra festival coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

İzmir'de 25 yıl aradan sonra yeniden organize edilen ve "Ege'nin İki Yakası" temasıyla Yunanistan'dan konukların katıldığı Çeşme Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

İZMİR (AA) - Ege'nin iki yakasını buluşturan ve 25 yıl aradan sonra yeniden organize edilen Çeşme Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Korteje katılanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde ve "Çeşme'de festival var" şarkısıyla Alaçatı ve Ilıca sokaklarını geçti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, bisiklet ve motosiklet grupları, animasyon ekipleri ve vatandaşların katıldığı kortej, sokaktaki vatandaşları selamlayarak Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış törenine ulaştı.

Ekrem Oran, meydanda yaptığı açılış konuşmasında Çeşme Festivali'ni yeniden canlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yunanistan'dan konukların katıldığı festivalin temasını "Ege'nin İki Yakası" olarak belirlediklerini kaydeden Oran, "Yerel kültürümüz ve değerlerimizle halkımızı kucaklayıp birleştirerek öz kültürümüze sahip çıkacağız. Çeşme'nin tarih, müzik, dans ve yemek kültürlerini hem yerel halkımıza hem de misafirlerimize yaşatmanın keyfini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Açılış töreninin ardından Nostaljik Çeşme Festivali konulu söyleşi düzenlendi.

Türk ve Yunan sanat dünyasından önemli isimlerin ağırlanacağı, ünlü şeflerin yemek atölyeleri düzenleyeceği, dans, müzik, kültür ve yemek buluşmalarının gerçekleştirileceği festival 22 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Ege'nin İki Yakası" Çeşme Festivali kortej

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