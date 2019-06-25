Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama deposu yandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.

Çeşme’de, geri dönüşüm atıklarını toplayan bir firmaya ait depoda yangın çıktı. Ovacık Mahallesi yolu üzerindeki depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangının ağaçlara sıçramaması içinde yoğun çaba sarf etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.



