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Çevik kuvvet personelini duygulandıran ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Beşiktaş Stadı çevresinde bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 39 polis memuru ve 7 sivil vatandaşı andı.10 Aralık 2016’da oynan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş Stadı çevresinde gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde hayatını kaybeden 46 şehit, saldırının 3‘üncü yıl dönümünde anıldı.

Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Beşiktaş Stadı çevresinde bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 39 polis memuru ve 7 sivil vatandaşı andı.
10 Aralık 2016’da oynan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş Stadı çevresinde gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde hayatını kaybeden 46 şehit, saldırının 3‘üncü yıl dönümünde anıldı. Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu öğrencileri Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek karanfiller verdi.
‘En büyük polis bizim polis’ sloganları ile şube müdürlüğüne gelen öğrencileri Çevik Kuvvet Şube Müdürü 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli karşıladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehitler adına hazırlanan videoları izleyen öğrenciler, burada polis ağabeyleriyle sohbet etti. Çevik Kuvvet teçhizatlarını giyen öğrenciler, merak ettikleri soruları sorarak polisin görevleri hakkında bilgi aldı.
Ayrıca Çevik Kuvvet Şube Müdürü Küpeli’nin ‘Polislerin görevi nedir’ sorusuna bir öğrencinin ‘Dünyayı yaşatmaktır’ cevabı salonda bulunanları duygulandırarak alkış aldı. Daha sonrasında şube müdürlüğü bahçesinde gezen öğrenciler polis köpeği ‘Zeyna’ ile oyun oynadı. Ardından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracına (TOMA) aracına bindirilen öğrenciler mutlu anlar yaşadı.
Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden minikler, buradaki polis memurlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. 46 şehidin adının ayrı ayrı yazılı olduğu karanfilleri veren öğrenciler ile polis memurları arasında duygusal anlar yaşandı.

"Bizler, başka anneler babalar ağlamasın diye kendi çocuklarımızı öksüz bırakan bir teşkilatın mensuplarıyız"
Miniklerin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli, “Okul müdürümüze ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere hem mutluluk hem duygu dolu anlar yaşattılar. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yaşatmak için varız. Bizler, başka anneler babalar ağlamasın diye kendi çocuklarımızı öksüz bırakan bir teşkilatın mensuplarıyız. Ziyaretlerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

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