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Ceyda Düvenci resmen eridi! "Boşanma yaradı" yorumları geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 12:47 | Son Güncelleme:
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1,5 ayda 6 kilo verdiğini açıklayan Ceyda Düvenci son halini paylaştı. Ceyda Düvenci resmen eridi. Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci hedeflediği kiloya ulaştığını söyledi.

Ceyda Düvenci resmen eridi! "Boşanma yaradı" yorumları geldi

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini temmuz ayında noktalayan Ceyda Düvenci son halini paylaştı.

1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya düşen Ceyda Düvenci resmen eridi. Hedeflediği kiloya ulaştığını söyleyen güzel oyuncu son halini paylaşarak beğeni topladı.

Ceyda Düvenci zayıflama sırrını "İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… 1,5 ayda 63 64 kiloydum 58’e düştüm…” diyerek açıklamıştı.

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AYRILIK SONRASI DEDİKLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kendi programında açıklamalarda bulunan ünlü isim, ‘Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz’ ifadelerini kullanmıştı.

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