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  4. Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete aşk dolu halleriyle sosyal medyayı salladı! Evlilik sorulunca...

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete aşk dolu halleriyle sosyal medyayı salladı! Evlilik sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 09:08
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Bülent Şakrak ile tek celsede boşanan ardından Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Her gönderisi ve her açıklaması olay olan ünlü isim sevgilisiyle el ele görüntülendi. Düvenci'nin aşk dolu halleri sosyal medyayı salladı.

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete aşk dolu halleriyle sosyal medyayı salladı! Evlilik sorulunca...

MYNET-Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaşadıkları sorunları aşamayarak 2023 yılında tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliğin bitme sebebi olarak da Şakrak'ın ihaneti olduğu ileri sürüldü.

İddialardan ve yaşananlardan yaklaşık bir yıl sonra Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete'yle aşkını ilan etti. Geçtiğimiz saatlerde el ele bir etkinliğe katılan ünlü çift, mutluluklarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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EVLİLİK SORULUNCA...

Güçlü Mete ilişkileri hakkında açıklamalar yaptı ve "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum şu anda" ifadelerini kullandı. Muhabirler ise 'araya bir düğün sıkışır mı?' diye sordu. Ceyda Düvenci ise bu soruya 'yok artık' diyerek yanıt verdi.

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YORUM YAĞDI

Düvenci'nin mutlu hallerine ise; 'çok genç ve enerjisi yükselmiş', 'sevdiği tarafından sevildiğini hisseden kadın', 'kadına aşk yaramış', 'aşırı yakışmışlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Ceyda Düvenci
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