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Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu!

12.05.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu. Dalgıçlarca nehirde yapılan aramada F.B'ye rastlanmazken çalışmalara havanın kararması üzerine ara verildi.

Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu!

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Ceyhan ilçesine gelen F.B. (16), Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi.

NEHİRDE KAYBOLDU

Akıntıya kapılan F.B, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Adana Sualtı Polis Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlarca nehirde yapılan aramada F.B'ye rastlanmazken çalışmalara havanın kararması üzerine ara verildi.

Çalışmaları nehir kenarında takip eden çocuğun yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. (AA)

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Adana
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